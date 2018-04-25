;
Yol Durumu
  1. Seçimde görev alana 306 TL

Ruslardan Türk ına övgü: Geleceği parlak

devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, 'nin ilk havacılık ı ’un parlak bir geleceği olduğunu belirterek, “Bu fuarın her yıl düzenli katılımcısı olmaya hazırız.” dedi.

Ruslardan Türk fuarına övgü

Rosoboronexport tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Miheyev, 2018'e katılmak için tarafından yapılan daveti büyük bir memnuniyetle kabul ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin başta havacılık olmak üzere askeri ürünler açısından dünyanın en büyük gelişen pazarlardan biri olduğuna işaret eden Miheyev, "Türkiye, batı ile doğu arasında ticari bir köprü gibi ve bu bizim ihracat ağımızı genişletmek için büyük bir önem taşıyor." dedi.

Eurasia Airshow'un da bu bağlamda parlak bir geleceğe sahip olduğunu dile getiren Miheyev, "Bu ın her yıl düzenli katılımcısı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Eurasia Airshow, bugün 'nda kapılarını açtı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 18:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar