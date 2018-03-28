Ve kesinleşti! Türkiye'ye geliyor

ABD'ye siparişi verilen ve 2019 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak F-35 savaş uçağı, Türkiye'de ilk kez Eurasia Air Show kapsamında, Antalya semalarında görülecek.

İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçağı fuarda uçtuktan sonra tekrar İtalya'ya dönecek. Ankara'da gazetecilere bilgi veren Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, fuarda askeri, ticari ve sivil havacılık sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini buluşturacaklarını söyledi. Organizasyonun Antalya'nın G-20'den sonra göreceği en büyük etkinlik olacağını belirten ve fuar için TSK ile de yoğun işbirliği içinde olduklarını anlatan Kurt, "Türkiye'nin gücünü dünyaya göstereceğimiz bir fuar olacak" dedi.

100'Ü AŞKIN ÜLKE

Kurt, Dışişleri Bakanlığı'nın da devlet başkanlığı düzeyinde katılım için çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi: "Eurasia Airshow, Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan İran'a, Kazakistan'dan Katar'a kadar dünyanın 100'ü aşkın ülkeden resmi delegasyon ve üst düzey uluslararası havacılık heyetlerini ağırlayacak. Eurasia Airshow, havacılık ekosisteminin tamamını; havayolu şirketlerinden, motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden, kargo tedarik zincirinin tamamına, askeri platformlardan, sertifikasyon sistemlerine, havalimanı projelerinden, havalimanı yönetimlerine ve havacılık fakültelerine kadar dünya oyuncuları ile Türkiye'nin yetenek ve gücünü buluşturacak." Fuarda, Türk Yıldızları'nın yanı sıra yurt dışından da birçok hava akrobasi timinin 100'e yakın gösteri sergileyeceğini anlatan Kurt, "Eurasia Show, Antalya'ya 200 milyon TL bırakacak. Türk havacılık sanayisine her yıl 100 milyon doların üzerinde bir ek sanayi oluşturacak. Aynı zamanda 10 milyar doların üzerinde bir ticaret hacminin oluşacağını öngörüyoruz" dedi.



F-35 İLK KEZ GELİYOR

EURASIA Air Show kapsamında Türkiye'nin ABD'ye 20'nin üzerinde sipariş verdiği F-35 de görülebilecek. İtalyan Hava Kuvvetleri'yle temaslarının sürdüğünü belirten Airshow CEO'su Ferhat Yenibertiz, "F-35'i, fuarda uçurmayı planlıyoruz. Uçtuktan sonra da İtalya'ya geri dönecek" dedi.

F-35 savaş uçaklarını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2019'da teslim alacak.