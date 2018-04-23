Havacılık sektörünün küresel devlerini bir araya getirecek Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde turizmin başkenti Antalya'da düzenlenecek.
Dünya devleri Türkiye'ye geldi!
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya’da düzenlenecek Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow’da geri sayım başladı. 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması planlanan şovun başlamasına 2 gün kala Türkiye’de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı alanda yerini almaya başladı.
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