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24 Haziran lerinde sandık görevlileri ne kadar ücret alacak?

24 Haziran’da erken yapılacağının açıklanmasının ardından seçim hazırlıkları da başladı. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişinin sandık başlarında görev alması bekleniyor. Görev alacak kişilere yapılacak en düşük ödeme 1 günlük 88 lira, en yüksek ödeme ise 3 günlük 306 lira olarak belirlendi.

Seçimde görev alana 306 TL

de görev alacak sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu.

Bunlar arasında başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve şoförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak.

ÜÇ GÜNE KADAR 306 TL
Görev alacak kişilere verilecek ücretlerde ise kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek.

Buna göre; de görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 17:37
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