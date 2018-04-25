Seçimde görev alacak sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu.



Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve şoförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak.

ÜÇ GÜNE KADAR 306 TL

Görev alacak kişilere verilecek ücretlerde ise kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek.

Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.