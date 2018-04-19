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'den na övgü

Avrupa Komisyonu Üyesi Violeta Bulc, "yla gurur duymalısınız. Son teknolojiyle donatılmış çok büyük bir havalimanı gerçekten. Yapımı takdire şayan" dedi

ABden 3. Havalimanı yorumu

Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc 19-20 Nisan tarihlerinde 'yi ziyareti kapsamında çeşitli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştiriyor. Delegasyonu'nda bir basın toplantısı düzenleyen Komisyon Üyesi Bulc, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bulc, yla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "3. Havalimanıyla gurur duymalısınız. Son teknolojiyle donatılmış çok büyük bir havalimanı gerçekten. Yapımı takdire şayan" diye konuştu.

Bulc, bir önceki gezisinde de 3. Havalimanını ziyaret ederek olumlu değerlendirmelerde bulunmuş, "Türkiye, biz Avrupalılar için, yalnızca ortak geçmişimiz sebebiyle değil aynı zamanda aramızdaki mevcut ve gelecek potansiyel sebebiyle büyük önem taşıyan, köklü bir tarihi ve engin kültürü olan bir ülkedir" ifadelerini kullanmıştı.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 18:50
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