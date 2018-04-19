Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc 19-20 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyareti kapsamında çeşitli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştiriyor. AB Delegasyonu'nda bir basın toplantısı düzenleyen Komisyon Üyesi Bulc, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bulc, 3. Havalimanıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "3. Havalimanıyla gurur duymalısınız. Son teknolojiyle donatılmış çok büyük bir havalimanı gerçekten. Yapımı takdire şayan" diye konuştu.

Bulc, bir önceki İstanbul gezisinde de 3. Havalimanını ziyaret ederek olumlu değerlendirmelerde bulunmuş, "Türkiye, biz Avrupalılar için, yalnızca ortak geçmişimiz sebebiyle değil aynı zamanda aramızdaki mevcut ve gelecek potansiyel sebebiyle büyük önem taşıyan, köklü bir tarihi ve engin kültürü olan bir ülkedir" ifadelerini kullanmıştı.

