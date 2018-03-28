"İstanbul Yeni Havalimanı" levhalarda yerini aldı





İstanbulluların merakla beklediği, dünyanın en büyüğü olacak olan 3. havalimanı yön levhalarında yerini aldı.

D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık 'İstanbul Yeni Havalimanı' yazısı da yer alıyor.