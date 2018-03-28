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"İstanbul Yeni Havalimanı" levhalarda yerini aldı

29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, TEM ve D-100'de bulunan karayollarına ait yön levhalarındaki yerini aldı.



İstanbulluların merakla beklediği, dünyanın en büyüğü olacak olan 3. havalimanı yön levhalarında yerini aldı.

D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık 'İstanbul Yeni Havalimanı' yazısı da yer alıyor.

  • 28 Mart 2018, Çarşamba 15:42
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