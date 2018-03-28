"İstanbul Yeni Havalimanı" levhalarda yerini aldı

İstanbulluların merakla beklediği, dünyanın en büyüğü olacak olan 3. havalimanı yön levhalarında yerini aldı.
D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık 'İstanbul Yeni Havalimanı' yazısı da yer alıyor.
İstanbulluların merakla beklediği, dünyanın en büyüğü olacak olan 3. havalimanı yön levhalarında yerini aldı.
D-100 ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında bulunan yön levhalarında artık 'İstanbul Yeni Havalimanı' yazısı da yer alıyor.
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