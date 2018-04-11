Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının yakınına yeni bir yapı yapıldığı çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Yüzde sekseni tamamlanan havalimanı ve yapımına başlanan yeni yapı ise havadan görüntülendi.
3. Havalimanının yüzde 80'i tamamlandı
Etiketler: 3. havalimanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.