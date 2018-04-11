Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının yakınına yeni bir yapı yapıldığı çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Yüzde sekseni tamamlanan havalimanı ve yapımına başlanan yeni yapı ise havadan görüntülendi.