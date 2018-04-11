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nın yüzde 80'i tamamlandı

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının yakınına yeni bir yapı yapıldığı çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Yüzde sekseni tamamlanan havalimanı ve yapımına başlanan yeni yapı ise havadan görüntülendi.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 12:40
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