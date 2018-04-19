;
Yol Durumu
  1. AB'den 3. Havalimanı yorumu

Sudan'dan 'ye mesajı: İş birliğine hazırız

Sudan ve Gaz Bakanı Abdurrahman Osman Abdurrahman, ile alanında her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Sudandan Türkiyeye petrol mesajı

'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, ve Berat Albayrak'ın enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mektubunu, Bakan Abdurrahman'a takdim etti.

Abdurrahman, 'nu kabulünde yaptığı konuşmada 'ın geçen yılki Sudan ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'
Tarafların, ekonomik alanda son dönemde güzel işler yaptığını dile getiren Abdurrahman, "Bakanlık olarak Türkiye ile alanında her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu da "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın mektubu, iki ülke arasında imzalanan mutabakatı harekete geçirme çağrısındadır. Türkiye, endüstrisinin her aşamasında Sudan ile çalışma arzusundadır." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm ekonomik alanlarda Sudan ile iş birliği yapmak istediğini dile getiren Neziroğlu, Sudan'ın kıtasında stratejik konumuna sahip olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 18:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ