Taşeronun geliri artacak

Bakanlığı genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri, mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini yayınladığı duyuru ile açıkladı. İşçilerin Temmuz- Kasım 2020'ye kadar uygulanacak sözleşme kapsamında yararlanacağı haklardan bazıları:Günlük ücretlerine 2018- 2020 yıllarında zam yapılacak.Yılda 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenecek.Aylık olarak; 3 çocukla sınırlı olmak üzere her çocuk içinçocuk yardımı,yakacak yardımı verilecek.Öğrenimdeki her çocuk için yılda bir kez Eylül'de ödenmek üzere; ilkokul için, ortaokul için, lise ve dengi okullar için, yüksekokullar ve üniversite içinödenecek.Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önceverilecek.Evlenenlere, muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılanlara, vefat edenlerin yakınlarına ölüm iş kazası sonucu yaşanmışsa, başka nedenlerle olmuşsayardım yapılacak. İşçinin, eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde iseödenecek.Şoför, operatör ve yardımcılarına, hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine, görevini silahla icra eden güvenlik görevlilerineödeme yapılacak.Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlar 16, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 22, 15 yıl ve daha fazla olanlar 28 gün yıllık izin kullanacak. Yıldaverilebilecek.İş sözleşmesi sona erene her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işini yaparken kaza veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecek.