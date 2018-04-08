3 bakanlığın beraber yürüteceği çalışmalar kapsamında özellikle tatil bölgelerinde görülen otel önü güneşlenme ve denize girme iskelelerinin, düzen içerisinde yapılması sağlanacak. Böylece vatandaşlar bazı oteller tarafından istila edilen kıyılarda rahatlıkla denize girebilecek.
Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda Çevre ile Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle yapılacak çalışmalarla kıyılar vatandaş için daha kullanışlı hale gelecek. Kıyıya yakın yerlerdeki bazı otellerin kamu malı olan plajlara kendi zevk ve çıkarları doğrultusunda iskele yapması ve bu alanlara vatandaşı sokmaması önlenecek. Öte yandan daha çok belediyeler tarafından hazırlanan rekreasyon amaçlı kıyı düzenlemelerinde halkın denizde sportif, eğlence ve gezi amacıyla, amatör ve özel teknelerini, römork kullanarak denize indirecekleri, yol ile bağlantısı olan rampalar yapılması için de çalışmalar başlatıldı.
Barış ŞİMŞEK
Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda Çevre ile Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle yapılacak çalışmalarla kıyılar vatandaş için daha kullanışlı hale gelecek. Kıyıya yakın yerlerdeki bazı otellerin kamu malı olan plajlara kendi zevk ve çıkarları doğrultusunda iskele yapması ve bu alanlara vatandaşı sokmaması önlenecek. Öte yandan daha çok belediyeler tarafından hazırlanan rekreasyon amaçlı kıyı düzenlemelerinde halkın denizde sportif, eğlence ve gezi amacıyla, amatör ve özel teknelerini, römork kullanarak denize indirecekleri, yol ile bağlantısı olan rampalar yapılması için de çalışmalar başlatıldı.
Barış ŞİMŞEK
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