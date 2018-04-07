



Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Arap yatırımcıların konut bakımından yüzde 80'ni şehrin doğu bölgesini tercih ettiğini belirterek konut fiyatlarının da buna paralel olarak değiştiğini söyledi. Trabzon'da sıfır bir evin fiyatı en az 300 bin TL'den başladığını belirten Taflan, konut almak için en uygun zamanın kış mevsimi olduğuna dikkat çekerek yabancı yatırımcıların piyasayı etkilediğini belirtti.

Arap yatırımcıların piyasayı hareketlendirdiklerini kaydeden Taflan, "Kış ayları bazı sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgun geçer Nisan'dan sonra hareketlenmeye başlar. Dolayısıyla yaz ayları daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Vatandaşa tavsiyemiz konutunu kışın alsın. Çünkü kış mevsiminde fiyatlar daha uygun olur. Vatandaş genelde bunun tersini yapıyor" dedi.