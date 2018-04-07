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yatırımcı 'da fiyatları tırmandırdı

’a son yıllarda yatırımcıların ilgisi konut fiyatlarını tırmandırdı. Arap yatırımcılar en çok Trabzon'un doğu bölgesindeki yerleşim yerlerinden konut almayı tercih ederken, Kaşüstü, Şana ve Yalıncak gibi yerleşim yerlerinde konut fiyatları Trabzon'un diğer yerlerine oranla yüksek seyrediyor.



Konuyla ilgili bilgiler veren İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, yatırımcıların konut bakımından yüzde 80'ni şehrin doğu bölgesini tercih ettiğini belirterek konut fiyatlarının da buna paralel olarak değiştiğini söyledi. Trabzon'da sıfır bir evin fiyatı en az 300 bin TL'den başladığını belirten Taflan, konut almak için en uygun zamanın kış mevsimi olduğuna dikkat çekerek yabancı yatırımcıların piyasayı etkilediğini belirtti.
Arap yatırımcıların piyasayı hareketlendirdiklerini kaydeden Taflan, "Kış ayları bazı sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgun geçer Nisan'dan sonra hareketlenmeye başlar. Dolayısıyla yaz ayları daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Vatandaşa tavsiyemiz konutunu kışın alsın. Çünkü kış mevsiminde fiyatlar daha uygun olur. Vatandaş genelde bunun tersini yapıyor" dedi.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 11:54
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