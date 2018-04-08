;
Yol Durumu
  1. Kuzey Irak'a hava harekatı

Ve harekete geçildi! Türkiye'de bulacaklar

Türkiye leri Anonim Ortaklığı (), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Ve harekete geçildi! Türkiyede petrol bulacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı () ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 12 Aralık 2017'de başvurdu.

TPAO'nun 'taki bir petrol işletme sahasında sahip olduğu ruhsat süresini, 10 yıl daha uzatmak için yaptığı başvuru Genel Müdürlükçe kabul edildi.

Etiketler: , ,
  • 08 Nisan 2018, Pazar 10:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar