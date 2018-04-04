‘Tarihimizin en büyük projesi’
Enerji Bakanı Berat Albayrak, santral sayesinde 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğimizi açıkladı
REKOR ÜSTÜNE REKOR
TEMELİ atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi büyüklüğü ile de rekorlara sahne olacak.
EN YOĞUN ZAMANDA 12 BİN PERSONEL ÇALIŞACAK: İnşaat aşamasında bin 700 Rus personel, 6 bin 200 de Türk personel çalışacak. En yoğun zamanda 12 bin personel görev yapacak.
80 ŞİRKET DAHİL OLACAK: 4 üniteden oluşacak santralde ünite başına toplamda 80 bin parça ve ekipman kullanılacak. Projeye dahil olan yerli ve yabancı toplam şirket sayısı 80'i bulacak.
MALİYETİ 20 MİLYAR DOLAR: Projenin yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar. İnşaat çalışmalarında 3 milyon 200 bin metreküp beton dökülecek. Bu beton miktarı 1 metre yükseklik ve 1 metre genişlikte Türkiye'yi doğu-batı arası gidip gelebiliyor.
447 BİN TON ÇELİK KULLANILACAK: Çalışmalar kapsamında 477 bin ton çelik kullanılacak. Kullanılacak demir ile dünyanın çevresini bir kere dolanmak mümkün.
7 BİN 100 KONUTA EŞDEĞER KAPALI ALAN: Çalışmaların yapılacağı toplam kapalı alan hacmi 2 milyon metreküp. Bu miktar yaklaşık 7 bin 100 konuta eşdeğer kapalı alan yapılacağı anlamında,
250 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BOYAMA: 1 milyon 763 bin metrekarelik özel boya kaplaması yapılacak. Bu, 250 futbol sahası büyüklüğünde boya kaplaması anlamında.
AB'DE 129 NÜKLEER VAR
Dünyanın elektrik talebinin yaklaşık yüzde 11'i nükleerden karşılanırken, halihazırda Avrupa Birliği üyesi 14 ülkede 129 nükleer santral bulunuyor. Bu santraller AB'de elektrik talebinin yüzde 25'ini karşılıyor. ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Rusya, Çin, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerde nükleer santral var.
Etiketler: Akkuyu Nükleer Güç Santrali , Türkiye , Rusya , nükleer santral , Berat Albayrak
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.