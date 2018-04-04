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’lı olmak için çalışmak şart

Takvim gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi yine vatandaşın aklına takılan soruları cevapladı...



■ 15.07.1970 doğumluyum, 1988 sigorta girişim var. Şu an kendi işyerimden Bağ-Kur'luyum, SSK'ya geçmek istiyorum. Kendi işyerimden SSK'ya geçebilir miyim? 5...970288 Nolu SMS

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 01:56
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