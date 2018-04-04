Yol Durumu

Tarihi projede Bakan Albayrak'tan kritik açıklama

03 Nisan 2018, Salı

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninde konuşan Bakan Albayrak, "63 yıllık rüyanın gerçekleşmesinde en önemli kavşakta duruyoruz. Bugün tarihi bir ana şahit oluyoruz." dedi.

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