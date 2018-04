Genç Çiftçi 2018 hibe desteği başvurular nasıl yapılır? Gençlere 30 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir? sorusunun yanıtı ile birlikte Genç Çiftçi projesi kapsamında gençlere yapılacak olan hibe desteği ile ilgili yeni gelişmeler araştırılmaya devam ediliyor. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin arttırılması, kırsalda genç nüfusun istihdama katkı sağlaması amacıyla başlatılan 'Genç Çiftçi' projesi başvuruları başladı. Proje ön başvuruları 2-30 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek. İGEM aracılığı ile geçen yıl gençlere büyük katkı sağlayan Genç Çiftçi projesine bu yıl tekrar başvurular alınacak. ​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Genç Çiftçi projesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu kararına binaen Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında genç çiftçilere 30'ar bin TL hibe verileceği duyuruldu. İşte Genç Çiftçi 2018 hibe desteği ile ilgili detaylar...



Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlatılan 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi' projesi 2018 yılı başvuruları başladı. Bu yılki başvurular dönemi kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Proje başvuruları 02-30 Nisan tarihleri arasında olup 20 iş günü içinde yapılacaktır.

Ön başvurular, web tabanlı 'https://gencciftci.tarim.gov.tr' uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuruların kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından şahsen yapılacaktır.



GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genç Çiftçi Destek Projesi başvuruları bu yıl 02 Nisan- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılımı gencciftci.tarim.gov.tr programından yapılır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.



Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.



Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvuruda genç çiftçilerden herhangi bir ücret talebi olmayacak. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına aşlanacak.



GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulama Rehberine göre;



*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



*Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde dahil)



*Okur-yazar olmak.



*Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu'na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve 4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak.



*Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.



*Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.



*Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.



*Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş'tan fazla hayvan sahibi olmamak.



*Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.



*Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye

olmak)



*16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 9 No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.



*Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.



*Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.



GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün Resmi Gazete'de yer alan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





İşte, ​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın açıklamasından satır başları;



"Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına bu yıl da devam ediyoruz.



2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı olarak 933 milyon TL'lik hibe kullandırdık. Bu hibenin 723 milyon TL'si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon TL'si arıcılık ve kanatlı projeleri ve 100 milyon TL'si bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.



Hayvancılık projeleri kapsamında; 17.698 genç çiftçiye toplam 104.099 büyükbaş hayvan ve 6.404 genç çiftçiye ise 240.551 adet koyun/keçi teslim edildi.



2018 yılı programı kapsamında yaklaşık 16.750 genç çiftçimize hibe desteği vereceğiz. Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz.



Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz.



Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak "çok yıllık yem bitkisi üretimi" ile "arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği" de projeler içerisinde yer alacak.



2018 Yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği başvuruları 02/04/2018 tarihinden itibaren başlıyor.



Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 24/03/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



Ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden yapılır.



Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.



Başvuru süresi 02/04/2018 tarihinden itibaren 20 iş günüdür.



Programın proje konuları :



Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;



a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;



1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,



2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,



3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,



4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,



5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,



6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,



b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;



1) Kapama meyve bahçesi tesisi,



2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,



3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,



4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,



5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,



c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;



1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,



2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, konularını kapsar.





İSTENECEK BELGELER :



Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:



a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,



b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan alınan belge,



c) Başvuru dilekçesi,



ç) Proje tanıtım formu,



d) Taahhütname,



e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.



2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:



a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,



b) Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri üretimi proje konuları hariç, yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira



sözleşmesi.



3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.



Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı :



Uygulama alanı;



Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.



Hibe desteği miktarı;



Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılır.



Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.



Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2018/12)'e



http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm adresinden ulaşabilir.