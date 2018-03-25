;
Yol Durumu
  1. Küçük esnafa mikro kredi
  2. 45 bin memur atanacak

ye 30 bin lira hibe

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe
Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl 16 bin 750 genç çiftçiye 30 bin liralık hibe desteği verileceğini bildirdi. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na bu yıl da devam ettiklerini belirten Fakıbaba, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığında 933 milyon liralık hibe kullandırdıklarını aktardı. Fakıbaba, projelerle ilgili başvuruların 2-30 Nisan'da yapılacağını bildirdi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar