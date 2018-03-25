Genç çiftçiye 30 bin lira hibe

Tarım Bakanı Ahmet EşrefFakıbaba, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl 16bin 750 genç çiftçiye 30 bin liralık hibe desteği verileceğini bildirdi. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'na bu yıl da devam ettiklerini belirten Fakıbaba, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığında 933 milyon liralık hibe kullandırdıklarını aktardı. Fakıbaba, projelerle ilgili başvuruların 2-30Nisan'da yapılacağını bildirdi.
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