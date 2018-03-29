Çikolataya reklam yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk programlarında yer alacak yiyecek ve içecek ürünlerine ilişkin reklamlarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bisküvi, kek, çikolata, şeker, cips, gazlı içecekler, yenilebilir buzlar ve şekerlemenin yer aldığı 'kırmızı liste'deki ürünlerin reklamları yasaklanacak. Turuncu listede bulunan ürünler ise Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından reklama konu olabilecek.
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