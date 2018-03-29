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ya reklam yasağı

Çikolataya reklam yasağı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk programlarında yer alacak yiyecek ve içecek ürünlerine ilişkin reklamlarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre; 'nın belirlediği bisküvi, kek, , şeker, cips, gazlı içecekler, yenilebilir buzlar ve şekerlemenin yer aldığı 'kırmızı liste'deki ürünlerin reklamları yasaklanacak. Turuncu listede bulunan ürünler ise Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından reklama konu olabilecek.
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