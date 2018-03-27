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Çikolata ve baldan ilaç çıktı

; taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürünü açıkladı.

Çikolata ve baldan ilaç çıktı
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Gıda Bakanlığı'nın ilan ettiği gıdalarda tağşiş ve hile yapan firmaların bazı ürünlerinde cinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı, ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olan çok sayıda ilaç etken hammaddesine de rastladıklarını açıkladı. Vargı, özellikle çikolata, gazoz ve bal ürünlerinde rastlanan ilaç etken maddelerinin, çocuk ve gençlerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği uyarısında bulundu. olarak yaptıkları araştırmanın sonuçlarını anlatan Vargı, Bakanlık'ın açıkladığı ürünlerin içeriğini incelediklerini, içinde cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 15 marka bal ve takviye edici gıda, 5 çikolata, 5 meyveli gazoz, 1 adet de çay enerji içeceğine rastladıklarını bildirdi. Vargı, 'nın firmaları açıklamasına rağmen bu firmaların isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini, 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen gıda sahtekarlarına bile rastlandığını söyledi. Sinan Vargı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesinin caydırıcı olmadığını, bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmesi gerektiğini de savundu.
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