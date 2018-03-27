Çikolata ve baldan ilaç çıktı

Gıda Bakanlığı; taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürünü açıkladı.
Tüketici DernekleriFederasyonu (TÜDEF)Yönetim Kurulu Üyesi ve GıdaKomisyonu Başkanı SinanVargı, Gıda Bakanlığı'nın ilanettiği gıdalarda tağşiş ve hileyapan firmaların bazı ürünlerindecinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı,ağrı kesici ve sakinleştiriciözelliği olan çok sayıda ilaçetken hammaddesine derastladıklarını açıkladı. Vargı,özellikle çikolata, gazoz vebal ürünlerinde rastlanan ilaçetken maddelerinin, çocuk vegençlerin sağlığını ciddi şekildetehdit ettiği uyarısında bulundu.TÜDEF olarak yaptıklarıaraştırmanın sonuçlarını anlatanVargı, Bakanlık'ın açıkladığıürünlerin içeriğini incelediklerini,içinde cinsel gücü artırıcı vezayıflatıcı ilaç etken maddesiolan 15 marka bal ve takviyeedici gıda, 5 çikolata, 5 meyveligazoz, 1 adet de çay enerjiiçeceğine rastladıklarını bildirdi.Vargı, Gıda Bakanlığı'nınfirmaları açıklamasına rağmenbu firmaların isim değişikliğiyaparak aynı usulsüzlüğüişlemeye devam ettiğini, 21kez yakalanıp yine aynı suçuişleyen gıda sahtekarlarına bilerastlandığını söyledi. SinanVargı, gıdada hile ve tağşişyapan firmaların açıklanması veağır para cezaları verilmesinincaydırıcı olmadığını, bu ürünleriüreten ve satanlara mutlakahapis cezası verilmesi gerektiğinide savundu.
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