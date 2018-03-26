İşe iade davasında bu süreye dikkat!

Takvim Gazetesi sosyal güvenlik uzmanı yazarı Ali Şerbetçi bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucularından gelen soruları yanıtladı.

İşte Ali Şerbetçi'nin okuyucularına verdiği yanıtlar...

■ İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? 5...639802 nolu SMS

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi doğrudan feshin geçersizliği anlamına gelmemektedir. İşçinin İş Kanunu'nda yazılı şartları sağlayarak işe iade davası açması sonucu davanın işçi lehine sonuçlanması halinde fesih geçersiz sayılarak, işçi işe geri dönmek için işverene başvurabilecektir.