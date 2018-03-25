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UBER Güneydoğu Asya`daki işlerini rakibine devrediyor

Uber, 640 milyon kişiye hitap eden Güneydoğu Asya pazarındaki işlerini, bölgedeki en büyük rakibi Grab şirketine devretme kararı aldı.

UBER Güneydoğu Asya`daki işlerini rakibine devrediyor

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre devir kararının resmi olarak Pazartesi günü duyurulması planlanıyor.

Uber, Güneydoğu Asya operasyonunu o bölgede söz sahibi olan Singapurlu araç paylaşım şirketi Grab'e satacak. Bu satış karşılığında Uber'in Grab şirketinden yüzde 30 hisse alacağı belirtiliyor.

640 milyonluk Güneydoğu Asya pazarındaki bu devralma işlemi için her iki firmadan da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uber daha önce de Çin'deki operasyonu Çinli Didi Chuxing firmasına satmıştı.

  • 25 Mart 2018, Pazar 21:41
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