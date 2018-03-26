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  1. İşe iade davasında bu süreye dikkat!

tan önce mutlaka bunu yapmalısınız!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Hacamattan önce mutlaka bunu yapmalısınız!
21 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorum. Tam sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. Ama benimde moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?
Yeni evli çiftlerde nin başında sıkıntılar olabilir. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekiyor. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşinizde sizde bunu utanarak, korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikâyetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji uzmanına başvurmak gerekebilir.
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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 08:47
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