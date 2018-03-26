Hacamattan önce mutlaka bunu yapmalısınız!

21 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle cinselilişkiye girmeye çalışıyorum. Tam sertleşmeolmadan boşalıyorum. O da utangaç birşey demiyor. Ama benimde moralim bozulmayabaşladı. İlaç kullansam mı? Yeni evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi vegayret gerekiyor. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşinizde sizde bunu utanarak, korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikâyetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji uzmanına başvurmak gerekebilir.
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