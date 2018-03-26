Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (26 Mart 2018 döviz kurları)
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Kapalıçarşı'da 3,9650 liradan alınan dolar, 3,9670 liradan satılıyor. 4,9050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9070 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8890 lira olmuştu.
Etiketler: döviz , KAPALIÇARŞI , dolar , euro
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