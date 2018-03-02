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9 yeni milyarder

En zengin ’ün serveti bu yıl 18.5 milyar dolar artışla1 21.4 milyar dolara yükselerek, rekor kırdı. Dolar milyarderlerinin sayısı da 9 kişi artarak 40’a ulaştı

9 yeni milyarder
Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Buna göre; Forbes 100'ün toplam serveti ilk kez 120 milyar doları aşarak rekor kırdı. En zengin 'ün toplam serveti, geçen yıla göre 18.5 milyar dolar artarak 121.4 milyar dolara yükseldi. En büyük sıçrama ise listede yer alan milyarder sayısında yaşandı. Dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre 9 kişi artarak 40'a yükseldi. Milyarderlerin toplam serveti ise 72.4 milyar dolara çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ ILICAK'TA
Erol Tabanca, , Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ile Eren ve bu yıl ilk kez dolar milyarderleri arasında yer aldı. Mehmet Hattat ve Olgun Zoru ise uzun zamandır ayrı kaldıkları milyarderler ligine bu yıl geri dönen isimler oldu. Listenin zirvesinde bu yıl üst üste beşinci kez olmak üzere Murat Ülker yer aldı. Ülker'in serveti 1.1 milyar dolar artarak 4.8 milyar dolara çıktı. Listenin ikinci sırasında yer alan Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak da servetini 4 milyar dolara çıkardı. Ilıcak, 1.7 milyar dolar ile servetini en çok artıran isim oldu.

YURT DIŞI ETKİSİ
Forbes 100'de servetinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı. ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya'nın serveti 1.8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl doğrudan milyarder olarak giren biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2.8 milyar dolara çıkardı ve Forbes 100'de dördüncü sıraya yükseldi. ABD'de kurdukları Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1.5'er milyar dolarlık servetle ilk kez listenin milyarderler ligine yükselmiş oldu. 'de kurduğu Comodo ile Melih Abdulhayoğlu da 1.6 milyar dolarla milyarder oldu.

PEK ÇOK SÜRPRİZ VAR
FOR BES Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven, "Bu yıl Forbes 100'de birçok sürpriz var. Toplam servet tüm zamanların rekorunu kırarak 121.4 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl 31 olan dolar milyarderi sayısı 40'a yükseldi. Listenin kapanış rakamı da 500 milyon dolar oldu. Forbes 100'de ülke dışında büyüyen servetlerin payını artırdığını görüyoruz" dedi.
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