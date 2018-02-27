Sabancı’dan teknolojik değişim dijital'SA'
2017’de tüm iş kollarında başarılı sonuçlar elde eden Sabancı Holding, 2018’de 5 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı, teknoloji ve dijitalleşmede değişimin öncüsü olmayı hedeflediklerini söyledi
HEDEF YENİ NESİL
Toplantıda konuşan Güler Sabancı, 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak tanımladıkları yeni vizyonun odağında teknoloji ve dijitalleşmenin olduğunu belirtti. Bu vizyonun kendileri için dijital dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına geldiğini söyleyen Sabancı, "Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Hedeflerimize doğru koşarken, 2018 yılına da olumlu bir başlangıç yaptık. Sektörünün lideri olarak halka arz ettiğimiz Enerjisa'da rekor talep bizi memnun etti" dedi. Mehmet Göçmen ise, 2017 yılında Sabancı Topluluğu'nun stratejik yol haritasını uygulamaya başladıklarını ifade ederek, "Topluluğumuz için dönüşümü başlattığımız bir dönemi geride bıraktık. Tüm portföyümüzü yeniden gözden geçirdik. Yüksek teknolojiyi ve dijitali kullanarak işlerimizi daha verimli nasıl yapabiliriz diye çalıştık" diye konuştu. 2017'de tüm iş kollarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Göçmen'in konuşmasından başlıklar şöyle:
● Ana odağımızda olan dijitalleşme ve veri analitiğine yönelik yetkinliklerimizin topluluk çapında üst seviyeye taşınmasını çok önemsiyoruz.
● Mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz.
● Yüzde 5'lerin üzerinde büyümesi beklenen Türkiye ekonomisinin 2 katı büyümeyi hedefliyoruz.
● 2018'de 5 milyar lira yatırım hedefliyoruz.
● 2018'de dağıtılacak temettü oranı 2017'nin yüzde 50 fazlası haline geldi.
● Dünyanın 16 farklı ülkesinde 60 binden fazla çalışanımız var.
● Temsa'da toplu ulaşıma yön verecek 'akıllı şehirler'in bir parçası olma hedefimiz var.
● Enerjisa Üretim'i 2019 sonuna kadar halka arza hazır hale getirmeyi planlıyoruz.
'OLUMLU ADIMLAR ATILIYOR'
Güler Sabancı, Başbakan Binali Yıldırım'ın enflasyonu düşürmeye yönelik açıklamalarını memnuniyet verici bulduklarını söyledi. Jeopolitik gelişmelere rağmen 2017 yılının büyüme trendine girilen bir dönem olduğunu belirten Sabancı, "Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edildi. Enflasyon ve reel faizde gerekli önlemlerin alınmasını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.
Tuğba DUMAN
Etiketler: Sabancı Holding , Güler Sabancı , Türkiye
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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