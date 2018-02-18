6.5 milyon Çinli yola çıktı

Ülkenin en büyük turizm otoritelerinden olan Ctrip raporuna göre Çinli turistler bu dönemde milyarlarca dolar harcayacak. Turizmciler pastadan Türkiye'nin büyük pay alacağını belirtiyor.
Turizmciler 2018 yılının Çin'de Türkiye turizm yılı olmasıyla bu yılki performansın yüksek olacağını söyledi. Türkiye'deki turizm noktaları arasında Çinlilerin favori yerleri ise İstanbulPamukkale veKapadokya.
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