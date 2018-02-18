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6.5 milyon li yola çıktı

, ay takvimine göre yeni yıla girdi ve 6.5 milyon Çinli bir haftalık tatil için yurtdışına çıkmaya başladı.

6.5 milyon Çinli yola çıktı
Ülkenin en büyük otoritelerinden olan Ctrip raporuna göre li turistler bu dönemde milyarlarca dolar harcayacak. Turizmciler pastadan Türkiye'nin büyük pay alacağını belirtiyor.

Turizmciler 2018 yılının Çin'de Türkiye turizm yılı olmasıyla bu yılki performansın yüksek olacağını söyledi. Türkiye'deki turizm noktaları arasında Çinlilerin favori yerleri ise İstanbul Pamukkale ve Kapadokya.
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