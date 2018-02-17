Çiftçi ve SSK’lıya emeklilik kredisi
Borcu nedeniyle emekli olamayanlar kredi fırsatı ile muradına eriyor. Esnaftan sonra haftaya da çiftçiler için protokol imzalanıyor. SSK’lılara da doğumaskerlik borçlanması için kredi imkanı gündemde...
PROTOKOL GELİYOR
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gelecek hafta Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile imzalanacak işbirliği protokolü ile çiftçilere de emeklilik kredisi vereceklerini açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'la konuyu görüştüklerini belirten Sarıeroğlu, "Emeklilik hakkı doğan Bağ- Kur'lu esnafa kredi sağlanmasına yönelik protokolü imzaladık. Gelecek hafta Türkiye Ziraat Odaları Birliği'yle imzalayacağız. Ziraat Bankası'yla görüşmeleri tamamladık. İnşallah çiftçilerimizi de kapsama alıyoruz" dedi. Krediden emekli olma şartını kazanan, prim ödeme gün sayısını dolduran ancak borcu olduğu için emekli olamayan çiftçilerin yararlanacağını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "Komisyonumuz yok ve geçmiş sorgulaması yok" diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de "Bağ- Kur'lu olup sonradan SSK'ya geçen vatandaşlar da bu fırsattan yararlanabilmeli. Bağ-Kur dışındaki çalışanlara da askerlik ve doğum borçlanması için kredi imkanı verilmesiyle SGK da kazançlı çıkar" dedi.
Hazal ATEŞ
Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği , Çalışma Bakanlığı
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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liseli ve ünüversiteli stajyerlere niye borçlanma verilmiyor.
Sayın çalişma bakanım sigorta öncesi doğum borçlanması için bizlerde kolay emeklilik için bayanlarda düzenleme bekliyor
Her kesime borçlanma hakkı ve kredi verilip kolayca emekli ediliyor yaşlı annelerin beklediği sigorta öncesi doğum borçlanması neden gerçekleşmiyor bunların suçu ne acaba bu ülkenin vatandaşi değilmi bizlerde prim gün sayısı ve çalişma sürelerini tamamlıyıp emekli olmak istiyoruz bayanların arasındaki sigorta öncesi ve sonrası olan ayrımcılığın düzetilmesini sayın cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz
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