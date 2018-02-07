Bahçeşehir Göleti’ne imar koruması

BahçeşehirGölet alanının genişletilmesiyle ilgili ihaleyi kazanan Atmaca Grup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Yeni Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı sonrası projenin detaylarını açıkladı. Atmaca Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı AdemAtmaca, gölete şimdiye kadar çivi bile çakmadıklarını belirterek, "Bahçeşehir Göleti altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte 2 kat daha büyüyecek. Belediye ihale bedeli ve yatırım maliyetimizle birlikte 240 milyon lira ayırdık" dedi. Bölgede eski plana göre, rekreasyon alanının yüzde 5'lik dilime denk geldiğini, yeni planla birlikte buna denk gelen 11 bin 500 metrekarelik alanın göletteki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın içinde toplandığını anlatan Atmaca, ticari imar verilmediğini de kaydetti.
EMSAL ARTMADI Gölet bölgesinde emsalin artmadığını da vurgulayan Atmaca, "Yeni planla sadece ticari üniteler tek bir yerde toplanmış oldu, büfeye dahi izin verilmeyecek" dedi. Adem Atmaca, uzun ve orta vadede tapulara konan şerhler sayesinde sonradan yapılaşmanın önüne geçtiklerini söyledi. Bölgede sadece kafe, restoran ve mağaza gibi hafif ticari ünitelere izin verileceğini kaydeden Akmaca, şöyle konuştu: "Burada yüzde 5'ten daha fazla alanı kaplayan tek blok yapılamaz. İkinci bir plan başvurusunda sadece yeşil alana izin verilmesini sağladık. Biz kötü niyetli yatırımcı olmuş olsaydık, göletin içine de inşaat yapardık. Ancak biz bunu hiçbir zaman düşünmedik."
240 BİN METREKARE REKREASYON ALANI ■ 162 bin metrekarelik Bahçeşehir Göleti'nin yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik atıl bir arazi bulunduğunu kaydeden Adem Atmaca, "Belediye bu araziyi satın aldı. Bunlara ek olarak Atmaca Gayrimenkul olarak 130 bin metrekarelik bir alanın peyzajını yapıp, Bahçeşehir Göleti'ne ilave edeceğiz" dedi. Atmaca bu rekreasyon alanıyla birlikte Bahçeşehir Göleti'nin yaklaşık 240 bin metrekare olacağını kaydetti.
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