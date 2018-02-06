6 milyon öğrenciye okul sütü

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılının başlamasıyla 18 milyon öğrenci ders başı yaparken, 'okul sütü programı' kapsamında okullara süt dağıtımı da dün sabah itibariyle başladı. 7 yıldır kesintisiz devam eden okul sütü programı kapsamında 1 milyar 750 milyon paket süt çocuklara ulaştırıldı. Bu yıl ise 6 milyon öğrenciye 255 milyon kutu süt dağıtımı yapılacak. MilliEğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu dönem pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı ve ilkokulda toplam 6 milyon öğrencimize süt dağıtımını gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
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