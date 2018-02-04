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Elektrik ile buluştu

Elektrik ile internet buluştu
CK ile , tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak adına ortak bir adım attı. CK Boğaziçi Elektrik'in İstanbul Avrupa Yakası'nda NKolay ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek oluşturduğu ve sayıları 300'e yaklaşan Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk Telekom ürünleri ile de hizmet verecek. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde 14.90 TL'den başlayan cazip internet paketleri tüketicilere ulaşacak. Türk Telekom'un CEO'su Dr. Paul Doany, "CK Boğaziçi Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve tek noktadan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal ise tüketicilerin hayatını kolaylaştıracaklarını söyledi.
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