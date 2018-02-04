Elektrik ile internet buluştu

CK Boğaziçi Elektrik ile Türk Telekom, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak adına ortak bir adım attı. CK Boğaziçi Elektrik'in İstanbul Avrupa Yakası'nda NKolay vePratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek oluşturduğu ve sayıları 300'e yaklaşan Müşteri İşlemMerkezi (MİM) bundan sonra Türk Telekom internet ürünleri ile de hizmet verecek. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde 14.90 TL'den başlayan cazip internet paketleri tüketicilere ulaşacak. TürkTelekom'un CEO'su Dr. Paul Doany, "CK Boğaziçi Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve tek noktadan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal ise tüketicilerin hayatını kolaylaştıracaklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.