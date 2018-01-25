KOBİ’lere 10 farklı destek

1 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI: Bu program uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlara 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası geri ödemeli olmak üzere 150 bin liraya varan desteği içeriyor.
2 GENEL DESTEK PROGRAMI: Proje hazırlama konusunda eksikleri olan KOBİ'lere yönelik program, bölgelere ayrılmış durumda. 1, 2, 3 ve 4'üncü bölgeler için ayrı ayrı destek veriliyor.
3 İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK programı : KOBİ'lerin ortaklığına yönelik hazırlanan desteğin üst limiti 1.5 milyon lira.
4 KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI: En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen programla, KOBİ'lerin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
5 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİ DESTEĞİ: 7 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlayan program, 2 temel kategoriden oluşuyor. Bunlardan birincisi Ar-Ge ve inovasyon, diğer destek ise endüstriyel uygulama olarak belirlendi. İnovasyon ve Ar-Ge desteği; bilim, teknoloji ve yeni buluşlara yönelik. Endüstri kategorisi ise yeni bir ürünün üretimini amaçlayan KOBİ'lere destek sağlıyor.
6 TEKNOPAZAR: Bu program teknolojik ürün üreten firmalar için can suyu niteliğinde. 150 bin liraya varan hibe desteği sağlıyor. Bunun 100 bin lirası yurt dışındaki, 50 bin lirası ise Türkiye'deki pazarlama faaliyetleri için ayrılıyor.
7 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ ve HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI: 2 programdan oluşuyor ve bunlardan birincisi Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma, ikincisi ise Uluslararası Hızlandırıcı Program olarak gruplandırılıyor. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı'nın süresi 5 yıl. Destek üst limitleri ise kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar. Uluslararası Hızlandırıcı Programı'nda süre 3 yıl, destek tutarı 60 bin dolar.
8 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI: KOSGEB'in esnaf ve KOBİ'lere yönelik bu desteği, sermaye piyasalarından fon temin edilmesi ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması amacıyla veriliyor. Bu desteğin üst limiti ise 100 bin lira.
9 KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı : Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek, destek oranları yüzde 100'e tamamlanıyor.
10 STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI: Makine ve teçhizat giderleri için işletmelere 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli yüzde 100 destek veriliyor.
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