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zinciri büyüyor

Donut zinciri büyüyor
Donut merakı yatırımları artırıyor. Donut's Love, gelen talep üzerine Beşiktaş'ta da tatlı severler ile buluştu. Üzeri çikolata ve meyvelerle kaplı lar, pofuduk hamurlu marmelatlı Berlinerler'in yer aldığı Donut's Love Beşiktaş'ta, kişiye özel donut kutlama pastaları da sunuluyor. Paket servis de yapılıyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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