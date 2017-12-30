Antalya Valisi’nden rekor beklenti

Antalya ValisiMünir Karaloğlu,"Antalya turizmi2018'de tümzamanların rekorunukıracak. 13-14milyon civarındaturist hedefimizvar" dedi. 2017'ninTürkiye ve Antalyaiçin olumlu geçtiğinibelirten Vali Münir Karaoğlu,2016 ile kıyaslama yaparakdünyada hiçbir destinasyondaiki yıl arasında yüzde 60 büyümeolmadığını, Antalya'nın bu alandabir ilki başardığını kaydetti.Karaloğlu yaptığı açıklamada,Antalya'nın 2016'yı 6 milyon200 bin turistle kapadığınıhatırlatarak "2017'yi isetransfer yolculukla gelenlerleberaber 10 milyon 500bin turistle kapatacağız"diye konuştu. Antalya ValisiMünir Karaloğlu, bu başarınınarkasında kurum ve kuruluşlarınayrıca bakanlıkların büyükbir emeği olduğunu kaydetti.Çeşitli festivaller, fuar vekongrelerle tanıtım faaliyetlerigerçekleştirerekbunların meyvesinitopladıklarını belirtenKaraoğlu, şunları söyledi:"Erken rezervasyonrakamlarına bakarak2018'in iyi geçeceğinisöylüyoruz, tahminibir şey yapmıyoruz,elimizdekiveriler üzerindenkonuşuyoruz. Gayet iyigidiyor. Erken rezervasyondasıkıntılı olduğumuzpazarlarda bile çok ciddibir sıçrama var. Özelliklemerkez Avrupa'da, Almanya,Hollanda ve Belçika hattında.İskandinav ülkelerinde birkıpırdama var. Zaten İngilteregeçen sene de çok iyiydi, bu seneçok daha iyi olacağı gözüküyor.Rus pazarı büyüyor. Uzakdoğu,İran, Ortadoğu pazarında da yine2018'in, 2017'den iyi olacağıverileri elimizde var. Antalyaolarak 2018'de özellikle turizmsektöründe tüm zamanlarınrekorunu kıracağız. 13-14milyon civarında turist hedefimizvar."
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