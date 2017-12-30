 ;
Yol Durumu
  1. Türkiye gelişiyor kentler dönüşüyor
  2. Durmak yok yola devam

Valisi’nden rekor beklenti

Antalya Valisi’nden rekor beklenti
Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya turizmi 2018'de tüm zamanların rekorunu kıracak. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var" dedi. 2017'nin ve Antalya için olumlu geçtiğini belirten Vali Münir Karaoğlu, 2016 ile kıyaslama yaparak dünyada hiçbir destinasyonda iki yıl arasında yüzde 60 büyüme olmadığını, Antalya'nın bu alanda bir ilki başardığını kaydetti. Karaloğlu yaptığı açıklamada, Antalya'nın 2016'yı 6 milyon 200 bin le kapadığını hatırlatarak "2017'yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız" diye konuştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu başarının arkasında kurum ve kuruluşların ayrıca bakanlıkların büyük bir emeği olduğunu kaydetti. Çeşitli festivaller, fuar ve kongrelerle tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek bunların meyvesini topladıklarını belirten Karaoğlu, şunları söyledi: "Erken rezervasyon rakamlarına bakarak 2018'in iyi geçeceğini söylüyoruz, tahmini bir şey yapmıyoruz, elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Erken rezervasyonda sıkıntılı olduğumuz pazarlarda bile çok ciddi bir sıçrama var. Özellikle merkez Avrupa'da, Almanya, Hollanda ve Belçika hattında. İskandinav ülkelerinde bir kıpırdama var. Zaten İngiltere geçen sene de çok iyiydi, bu sene çok daha iyi olacağı gözüküyor. Rus pazarı büyüyor. Uzakdoğu, İran, Ortadoğu pazarında da yine 2018'in, 2017'den iyi olacağı verileri elimizde var. Antalya olarak 2018'de özellikle sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var."
Etiketler: , , , ,
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar