Alışverişlerde indirime dikkat

Güvenlik uzmanları bilgisayar ve akıllı telefonlarla yılbaşı alışverişi yapanları, siber suçlulara karşı uyardı. Online alışveriş yapan tüketiciler için Gürcan Şen, "3 bin liralık telefon size 300 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın. İnternet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyiyse, genellikle gerçek değildir" diye konuştu. Şen, "Yüzde 90 indirimlere kanıp, dolandırılmayın" dedi.
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