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48 saatte 300 bin ‘

48 saatte 300 bin ‘Yaani’
Arama motoru Yaani, pazara hızlı girdi. Uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirilen Yaani'nin indirilme sayısı ilk 48 saatte 300 bine yaklaştı. Kullanıcılar, 'yi, hem AppStore hem de Google Play uygulama marketlerinde en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya taşıdı. Yaani kullanıcılarının ilk 48 saatte en fazla aradıkları içerik "DGS ek yerleştirme tarihi" olurken, spor alanında ise en popüler aramalar Türkiye Ziraat Kupası ile ilgili oldu. Yaani'yi indiren Turkcell'liler 1 GB internet kazanırken, uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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