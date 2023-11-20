Zonguldak, Bartın, Karabük’te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Zonguldak, Bartın, Karabük'te bugün okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Megakent başta olmak üzere yurdun bir çok bölümünde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu noktada okulların durumu gündeme geldi. MEB takvimine göre okullar ara tatilden sonra 20 Kasım 2023 Pazartesi günü açılacak. Peki kar tatili var mı?
20 KASIM 2023 PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ
Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurus şöyle;
''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.
AMASRA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.