Zonguldak, Bartın, Karabük’te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.