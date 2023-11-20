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Zonguldak, Bartın, Karabük'te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla Zonguldak, Bartın, Karabük'te yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 1. dönem ilk ara tatil 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi okullarına dönmeyi beklerken MGM ve AFAD'dan yapılan uyarılar sonrası okulların durumu merak konusu oldu. Peki Zonguldak, Bartın, Karabük'te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 06:28 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Zonguldak, Bartın, Karabük’te bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Zonguldak, Bartın, Karabük'te bugün okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Megakent başta olmak üzere yurdun bir çok bölümünde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu noktada okulların durumu gündeme geldi. MEB takvimine göre okullar ara tatilden sonra 20 Kasım 2023 Pazartesi günü açılacak. Peki kar tatili var mı?

20 KASIM 2023 PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurus şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

AMASRA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

METEOROLOJİ'DEN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(20 - 26 Kasım) 2023)

''Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.''

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