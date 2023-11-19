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Bolu, Bursa, Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik açıklamaları son dakika!

İstanbul, Bolu ve diğer birçok ilde kar yağışı etkisini arttırdı. Bu noktada okulların son durumu gündeme geldi. Bolu, Bursa, Düzce'de oturan vatandaşlar MEB- Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Bolu, Bursa, Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ!

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 14:27 Güncelleme 19 Kasım 2023, 21:55
Bolu, Bursa, Düzce’de yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik açıklamaları son dakika!

Bolu, Bursa, Düzce'de yarın okullar tatil mi sorusu sıkça araştırılıyor. 1. dönem ara tatili sona erdi. Öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okullarına dönecek. Ancak kar yağışının etkili olmasıyla okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte son durum...

20 Kasım'da Bolu'da okullar tatil mi?

BOLU, BURSA, DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurusu şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Diğer il valiliklerinden ise henüz bir duyuru bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.

DÜZCE'DE YILIN İLK KARI YAĞDI

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor. İl genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde Pürenli Yaylası, Saçmalıpınar, Bakacak ve Güzeldere köylerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

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