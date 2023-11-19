Bolu, Bursa, Düzce’de yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller LİSTESİ! MEB- Valilik açıklamaları son dakika!

Bolu , Bursa , Düzce 'de yarın okullar tatil mi sorusu sıkça araştırılıyor. 1. dönem ara tatili sona erdi. Öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okullarına dönecek. Ancak kar yağışının etkili olmasıyla okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte son durum...

BOLU, BURSA, DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (20 Kasım 2023 Pazartesi) okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliğinde yapılan duyurusu şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Diğer il valiliklerinden ise henüz bir duyuru bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.