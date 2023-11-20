Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvimi belirledi. Buna göre 1. dönem ilk ara tatil 13 -17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulandı. Takvime göre 20 Kasım Pazartesi günü ara tatil sonrası ilk ders zili çalacak. Ancak birçok il için Meteoroloji ve AFAD'dan kar ve fırtına uyarısı yapıld. Bu noktada deprem bölgesindeki illerin durumu merak konusu oldu. Peki Deprem bölgesinde bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi Hatay , Kahramanmaraş , Adana , Osmaniye , Malatya , Elazığ 'da okullar tatil mi?

20 KASIM 2023 PAZARTESİ TATİL OLAN İL VE İLÇELER LİSTESİ

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''