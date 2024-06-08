Cırcır böceği nasıl yazılır? TDK’ya göre nar çiçeği, bülbül yuvası, öyle ki, yok oluş, beşbıyık, kavuniçi nasıl yazılır?

Türkçe, dünya dilleri arasında kelime çeşitliliği bakımından zengin bir konuma sahiptir. Bu zenginlik, dilin tarihî süreç içinde farklı kültürlerle etkileşime girmesiyle ve çeşitli dönemlerdeki dil ve yazı reformlarıyla şekillenmiştir. Ancak, bu zenginlik beraberinde doğru kelime yazımının önemini de artırmaktadır. Zira, bazı kelimelerin doğru kullanımı ve yazımı zaman zaman karıştırılabilmektedir. Bu yazıda, Türkçenin zenginliği ve doğru kelime yazımı hakkında bilgi verilecektir.

Cırcır Böceği Yanlış Yazımları Nelerdir?

Yanlış: Cırcırboceği

Cırcır Böceği TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

Doğru: Cırcır Böceği

Nar Çiçeği Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumu'na göre bu Kelimenin doğru yazılışı 'narçiçeği' olarak bitişik şeklinde öne çıkar. Yani diğer bir ifadeyle bitişik şekilde ele alınması gereken sözcük grupları arasında bulunuyor. Aynı biçimde yazılışı yazım hatası meydana getirmektedir.

Narçiçeği = doğru

Nar çiçeği = yanlış

BÜLBÜL YUVASI NASIL YAZILIR

Bülbülyuvası doğru yazılışı hakkında bilgi almak için TDK'ye bakmak yeterlidir. TDK kurallarına göre bu kelimenin doğru yazılışı bitişiktir. Eğer ayrı olarak yazılırsa bülbül yuvası farklı bir anlam ifade eder. Bu da cümle içinde başka bir anlam çıkmasına neden olur. Tatlı anlamında kullanılan bülbülyuvası için doğru yazım bitişiktir. Bu kelimenin kullanımı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

En sevdiğim tatlı bülbülyuvasıdır. (Doğru)

Bu bülbül yuvasına çok şerbet dökmüşler. (Yanlış)

Öyle Ki Nasıl Yazılır? Öyleki mi, Öyle Ki mi TDK' ya Göre Doğru Yazımı Nedir

Yazımında en fazla tereddüt edilen sözcüklerden birisi de öyle ki sözcüğüdür. Öyle ki sözcüğünün ekindeki "ki" bağlaç değildir. Bu nedenle de öyle sözcüğünden ayrı yazılması gerekmektedir. Yani doğru yazım şekli "öyle ki " olmalıdır. Bu kelime bitişik yazılmaz. Bir cümle içinde kullanarak örnek vermek gerekirse: Hasta bu yemeği sevmediği söylemişti. Öyle ki yememiş.

Yok Oluş Nasıl Yazılır?

Yok kelimesine yeni sözcüklerin gelmesi durumunda yazımına dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Çünkü bazı durumlarda bitişik yazılabilecekken, bazı durumlarda ayrı yazılması gerekmektedir.

TDK'ya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre yok olmak ve yok oluş kelimeleri ayrı yazılmaktadır. Yok oluş deyimi bir mecaz ve yan anlam olarak kullanılmakta olup, ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.

BEŞBIYIK KELİMESİNİN ANLAMI

Muşmula anlamına gelir. Bu kelime genellikle beş bıyık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı beşbıyık şeklinde olmalıdır.

CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIM ÖRNEĞİ

Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir.

KAVUNİÇİ NASIL YAZILIR?

Kelime, yani sözcük açısından oldukça zengin bir dil olan Türkçede, birçok bitişik ya da ayrı yazılan kelime bulunur. Kavuniçi kelimesinin doğru yazımı da bu noktada merak edilmektedir. Peki, Kavuniçi nasıl yazılır? İşte, Kavuniçi kelimesinin doğru yazımı ile ilgili detaylar…

KAVUNİÇİ DOĞRU YAZILIŞI

kavuniçi