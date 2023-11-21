ZAMLI YÖK BURSU 2023-2024 | YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı: Yüksek lisans, doktora...

''YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Özvar, burs miktarlarının artacağını duyurdu. İşte detaylar...