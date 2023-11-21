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ZAMLI YÖK BURSU 2023-2024 | YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı: Yüksek lisans, doktora...

Son dakika haberine göre yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan flaş açıklama geldi. Peki YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:14 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:25
ZAMLI YÖK BURSU 2023-2024 | YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı: Yüksek lisans, doktora...

''YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Özvar, burs miktarlarının artacağını duyurdu. İşte detaylar...

YÖK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam geliyor.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, ''Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz.'' dedi.

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