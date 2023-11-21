Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2023-2024? İOKBS başvuruları başladı mı? 2024’te bursluluk parası ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haberler verdi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarındaki öğrenciler için düzenlenen İOKBS'nin 2024 yılı sınav tarihi belirlendi.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2023-2024
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Sınav için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile detaylar netleşecek.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI
2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,