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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2023-2024? İOKBS başvuruları başladı mı? 2024'te bursluluk parası ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2024 yılında gerçekleştirilecek olan sınav tarihi ve başvuru detayları açıklandı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2023-2024? İOKBS başvuruları başladı mı? 2024'te bursluluk parası ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 08:45 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:45
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2023-2024? İOKBS başvuruları başladı mı? 2024’te bursluluk parası ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haberler verdi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarındaki öğrenciler için düzenlenen İOKBS'nin 2024 yılı sınav tarihi belirlendi.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2023-2024

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Sınav için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile detaylar netleşecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,



ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

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