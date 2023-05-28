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    • Eğitim
    • 28.05.2023 12:04
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    • 28.05.2023 12:04
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    Zamlı bursluluk ücreti 2023! İOKBS SINAV BAŞVURU EKRANI: meb.gov.tr! Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl Eylül ayında yapılacak. Peki Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zamlı bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?

    2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?

    İOKBS bursluluk sınavı başvuru ne zaman sorusu son günlerde öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenleniyor. 2022 yılında ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk ücreti 663 TL olarak yatırıldı. Peki 2023 yılında bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    Bursluluk sınavına başvurular 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.

    İOKBS NE ZAMAN 2023?

    İOKBS sınavı ise 3 Eylül tarihinde uygulanacak.

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

    2023 ZAMLI BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN 30 BİN EK KONTENJAN

        Bakan Mahmut Özer yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen kontenjanın her yıl 70 bin civarında olduğuna dikkat çekerek gerekli temasların kurulduğunu ve kontenjan sayısının 100 bine yükseltildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı " Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız.

        Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursuna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.

        DEPREM BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER HANGİSİ?

        Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremden etkilenen illerde OHAL ilan edildi. Deprem bölgesi illeri şu şekilde;

        Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Eğitim Zamlı bursluluk ücreti 2023! İOKBS SINAV BAŞVURU EKRANI: meb.gov.tr! Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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