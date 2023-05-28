Zamlı bursluluk ücreti 2023! İOKBS SINAV BAŞVURU EKRANI: meb.gov.tr! Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

İOKBS bursluluk sınavı başvuru ne zaman sorusu son günlerde öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenleniyor. 2022 yılında ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk ücreti 663 TL olarak yatırıldı. Peki 2023 yılında bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınavına başvurular 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.
İOKBS NE ZAMAN 2023?
İOKBS sınavı ise 3 Eylül tarihinde uygulanacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
2023 ZAMLI BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.