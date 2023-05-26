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    • Eğitim
    • 26.05.2023 09:16
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    • 26.05.2023 09:22
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    DGS başvuru ekranı ve ücreti ÖSYM AİS GİRİŞ 2023! DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

    DGS başvuruları başladı. 26 Mayıs 2023 itibariyle Dikey Geçiş Sınavı için başvuru yapılabilecek. ÖSYM başkanlığı 2023 DGS başvurularını kabul etmeye başladı. DGS sınav ve başvuru tarihlerinin belli olmasının akabinde adaylar internet arama motorlarında ''DGS başvurusu nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arar oldu. İşte DGS başvuru ekranı ve ücreti ÖSYM AİS GİRİŞ 2023!

    takvim.com.tr
    DGS başvuru ekranı ve ÜCRETİ 2023!

    DGS sınavına 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyenler katılıyor. Her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl Temmuz ayında yapılacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

    DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    DGS 2023 başvuruları 26 Mayıs'ta başlayıp 5 Haziran'da sona erecek. İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS başvurusu ücreti henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü yayımlanacak kılavuz ile miktar belirlenecek.

    DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    DGS başvuru işlemi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

    DGS 2023 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS 2023 SINAVI NE ZAMAN?

    DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 11 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

        Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

        2023-DGS sonuçları sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
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        Haberler Eğitim DGS başvuru ekranı ve ücreti ÖSYM AİS GİRİŞ 2023! DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
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