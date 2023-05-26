DGS başvuru ekranı ve ücreti ÖSYM AİS GİRİŞ 2023! DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

DGS sınavına 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyenler katılıyor. Her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl Temmuz ayında yapılacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
DGS 2023 başvuruları 26 Mayıs'ta başlayıp 5 Haziran'da sona erecek. İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvurusu ücreti henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü yayımlanacak kılavuz ile miktar belirlenecek.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvuru işlemi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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DGS 2023 SINAVI NE ZAMAN?
DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 11 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.