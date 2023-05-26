DGS başvuru ekranı ve ücreti ÖSYM AİS GİRİŞ 2023! DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

DGS sınavına 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyenler katılıyor. Her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl Temmuz ayında yapılacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?