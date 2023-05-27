29 MAYIS OKUL VAR MI TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Seçimden sonraki gün İstanbul'un Fethi gününde okullar kapalı mı?

Okul tatili hakkında aramalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs seçimleri nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gözler şimdi 29 Mayıs tatilinde. Peki 29 MAYIS OKUL VAR MI TATİL Mİ? Seçimden sonraki gün İstanbul'un Fethi gününde okullar kapalı mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası için tatil müjdesini verdi. Buna göre 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte detaylar...