29 MAYIS OKUL VAR MI TATİL Mİ? MEB son dakika açıklama! Seçimden sonraki gün İstanbul'un Fethi gününde okullar kapalı mı?

Okul tatili hakkında aramalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs seçimleri nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gözler şimdi 29 Mayıs tatilinde. Peki 29 MAYIS OKUL VAR MI TATİL Mİ? Seçimden sonraki gün İstanbul'un Fethi gününde okullar kapalı mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası için tatil müjdesini verdi. Buna göre 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte detaylar...
29 MAYIS 2023 OKUL VAR MI TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Seçimden sonraki gün İstanbul'un Fethi gününde okullar tatil mi, kapalı mı?' sorusunu yanıtladı. Bakan Özer 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu.
Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."
ÖĞRENCİLER 3 GÜN TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARTACAK
Böylece; Hafta sonuyla beraber okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 30 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.