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Yuvamız İstanbul başvuru sorgulama 2024! İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? Kreş ücreti kaç TL olacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, veliler Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri başvuru sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:58 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:58
Yuvamız İstanbul başvuru sorgulama 2024! İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? Kreş ücreti kaç TL olacak?

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Yaz günlerinin sonuna yaklaşırken, İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı heyecanı da giderek artıyor. Bu heyecanı en çok yaşayanlar arasında ise şüphesiz minik öğrenciler ve aileleri var.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, duyurular, başvuru ve sonuç işlemleri, vb. her gelişme https://yuvamiz.ibb.istanbul/anasayfa adresi üzerinden takip edilebilmektedir. Aynı anda birçok kişinin sayfaya girmeye çalışması nedeniyle sonuç sayfasına erişimde sorun yaşanıyor.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Aşağıdaki link üzerinden başvuru sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

https://yuvamiz.ibb.istanbul/basvuru


İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.



Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

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