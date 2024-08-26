DGS sonuç ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları neden açıklanmadı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için belirlenen 14 Ağustos tarihi geride kaldı. 30 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından gözlerini sonuçlara çeviren adaylar, ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi.

DGS sonuçları için ÖSYM 14 Ağustos Çarşamba gününü işaret etmişti. Ancak DGS sonuçları hala açıklanmadı.

ÖSYM'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.