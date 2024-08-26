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DGS sonuç ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları neden açıklanmadı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)

Milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek o müjdeli haberde! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla beklenirken, adaylar sık sık "DGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını arıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 21:56 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 21:56
DGS sonuç ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları neden açıklanmadı? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanması için belirlenen 14 Ağustos tarihi geride kaldı. 30 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından gözlerini sonuçlara çeviren adaylar, ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları için ÖSYM 14 Ağustos Çarşamba gününü işaret etmişti. Ancak DGS sonuçları hala açıklanmadı.

ÖSYM'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim bilgilerinin kontrolünün sona ermesinin ardından DGS sonuçlarının da 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden hemen sonra açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgileri girildikten sonra yapılabilecek.

ÖSYM DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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