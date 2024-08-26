Üniversite mazeret kayıt ekranı 2024 | ÖSYM YKS üniversite mazeret kaydı nasıl yapılır? Şartlar neler?

2024 YKS maratonunun ardından yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin kapıları 19-23 Ağustos tarihlerinde adaylara açıldı. Heyecanla beklenen üniversite hayatına ilk adımı atmak için adaylar belirtilen tarihler arasında çevrimiçi veya yüz yüze kayıtlarını yaptırdı. Ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK mazeret kayıtları müjdesini verdi. İşte konuya dair tüm bilgiler haberimizde...
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığı duyuruldu.
2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2024 YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt işlemleri 23.08.2024 tarihinde sona erecek olup mazeretli kayıt başvurularının 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.