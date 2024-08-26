Üniversite mazeret kayıt ekranı 2024 | ÖSYM YKS üniversite mazeret kaydı nasıl yapılır? Şartlar neler?

2024 YKS maratonunun ardından yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin kapıları 19-23 Ağustos tarihlerinde adaylara açıldı. Heyecanla beklenen üniversite hayatına ilk adımı atmak için adaylar belirtilen tarihler arasında çevrimiçi veya yüz yüze kayıtlarını yaptırdı. Ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK mazeret kayıtları müjdesini verdi. İşte konuya dair tüm bilgiler haberimizde...