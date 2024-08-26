SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Üniversite mazeret kayıt ekranı 2024 | ÖSYM YKS üniversite mazeret kaydı nasıl yapılır? Şartlar neler?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre genel yerleştirme ve kayıt heyecanı sona erdi. 23 Ağustos itibarıyla üniversitelere kayıtlarını yaptıramayan adaylar için umut ışığı ise mazeret kayıtları oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Peki, üniversite mazeret kayıtları nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 14:59 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 14:59
Üniversite mazeret kayıt ekranı 2024 | ÖSYM YKS üniversite mazeret kaydı nasıl yapılır? Şartlar neler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 YKS maratonunun ardından yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin kapıları 19-23 Ağustos tarihlerinde adaylara açıldı. Heyecanla beklenen üniversite hayatına ilk adımı atmak için adaylar belirtilen tarihler arasında çevrimiçi veya yüz yüze kayıtlarını yaptırdı. Ancak çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK mazeret kayıtları müjdesini verdi. İşte konuya dair tüm bilgiler haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığı duyuruldu.

2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2024 YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt işlemleri 23.08.2024 tarihinde sona erecek olup mazeretli kayıt başvurularının 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite mazeret kayıtlarını e-Kayıt üzerinden yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak ya da e-devlet resmi web adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

ÜNİVERSİTE MAZERET E-KAYIT EKRANI

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği...
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini
Esad’dan Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız sözleri! PKK’da Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusu
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Kan lekeleri Narin’e mi ait? Valilikten açıklama geldi! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu?
Teoman’dan yerli duruş: Batı hayranlarını yerden yere vurdu | Beştepe çağırırsa giderim | Türkiye’nin güçlü olmasını istiyorum | Suriyeli çıkışı
Dijital terörizm okul müfredatına mı giriyor? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman Milli güvenlik sorunu diyerek açıkladı
Çiftçi kazanamıyor tüketici alamıyor! Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Hal Yasası neden hala çıkmıyor?
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...
SON DAKİKA