Dijital platformlar, sosyal medya ve bazı danışmanlık şirketleri aracılığıyla, "YÖK onaylı", "denklik garantili", "devlet onaylı üniversite", "yüzde 100 denklik", "sınavsız denklik" gibi gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılabildiği kaydedilen açıklamada, bu tür beyanların adayları yanlış yönlendirme riski bulunduğu ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, herhangi bir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, YÖK tarafından tanınan kurumlardan mezun olanların denklik başvurularının, mezuniyet sonrasında bireysel başvuru kapsamında sunulan belgeler üzerinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

YÖK'ün Ankara dışında karar almaya yetkili herhangi bir şubesi veya bağlı danışmanlık kuruluşunun bulunmadığı, aracı kişi ya da kurumlar tarafından sunulan "işlem yapılacağı, sürecin hızlandırılacağı veya olumlu sonuçlandırılacağı" vaadi içeren beyanların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

"Tanıma" ve "denklik" kavramları karıştırılmamalı

Açıklamada, "tanıma" ve "denklik" kavramlarının sıklıkla karıştırıldığına işaret edilerek, tanımanın yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun, YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına geldiği, denkliğin ise alınan diplomanın Türkiye'deki ilgili dereceye eşdeğer sayılıp sayılmadığına ilişkin mezuniyet sonrasında yapılan değerlendirme olduğu hatırlatıldı.

Tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar için denklik verilmesinin mümkün olmadığı anımsatılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklara itibar etmeleri, tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan teyit etmeleri ve gerçek dışı vaatlere karşı dikkatli olmaları istendi.