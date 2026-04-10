Yurt dışında eğitim almak isteyenler dikkat: YÖK'ten kritik uyarı geldi

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında eğitim planlayan vatandaşları "tanınırlık" konusunda uyardı. Kurul öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

  • YÖK, yurt dışında eğitim almayı planlayan vatandaşları tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan önce e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol etmeleri konusunda uyardı.
  • Tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmeyeceği ve bu kurumların diploma fabrikası olarak bilinen yapılar olabileceği belirtildi.
  • Dijital platformlar ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla kullanılan YÖK onaylı, denklik garantili gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir üniversite için önceden denklik garantisi verilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.
  • YÖK'ün Ankara dışında karar almaya yetkili şubesi veya bağlı danışmanlık kuruluşunun bulunmadığı ve aracı kurumların işlem yapılacağı vaatlerinin gerçek dışı olduğu açıklandı.
  • Tanımanın yurt dışındaki kurumun YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi, denkliğin ise alınan diplomanın mezuniyet sonrası Türkiye'deki dereceye eşdeğer sayılıp sayılmadığına ilişkin değerlendirme olduğu hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan önce kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Tanınmayan kurumdan alınan diplomalara denklik verilmeyecek. Fotoğraf:AA

Tanınmayan kurumdan alınan diplomalara denklik verilmeyecek

YÖK'ten yapılan açıklamada tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmeyeceği adayların tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecekleri belirtildi.

e-Devlet üzerinden kurum bilgisine ulaşılamaması halinde ilgili kurumun tanınırlık durumunun tespiti için "Okul Tanıma Dilekçesi" doldurularak Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabileceği bildirildi.

"Diploma fabrikaları"na dikkat

Açıklamada YÖK tarafından tanınmayan bazı ülkelerde resmi statüsü bulunmayan veya kamuoyunda "diploma fabrikası" olarak bilinen kurumların çeşitli reklam ve yönlendirmelerle öğrenci çekmeye çalıştığı ifade edilerek bu tür kurumlardan alınan diplomaların Türkiye'de geçerliliğinin bulunmadığı ve denklik verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Dijital platformlar, sosyal medya ve bazı danışmanlık şirketleri aracılığıyla, "YÖK onaylı", "denklik garantili", "devlet onaylı üniversite", "yüzde 100 denklik", "sınavsız denklik" gibi gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılabildiği kaydedilen açıklamada, bu tür beyanların adayları yanlış yönlendirme riski bulunduğu ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Önceden "denklik garantisi" verilmesi söz konusu değil

Açıklamada, herhangi bir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, YÖK tarafından tanınan kurumlardan mezun olanların denklik başvurularının, mezuniyet sonrasında bireysel başvuru kapsamında sunulan belgeler üzerinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

YÖK'ün Ankara dışında karar almaya yetkili herhangi bir şubesi veya bağlı danışmanlık kuruluşunun bulunmadığı, aracı kişi ya da kurumlar tarafından sunulan "işlem yapılacağı, sürecin hızlandırılacağı veya olumlu sonuçlandırılacağı" vaadi içeren beyanların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

"Tanıma" ve "denklik" kavramları karıştırılmamalı

Açıklamada, "tanıma" ve "denklik" kavramlarının sıklıkla karıştırıldığına işaret edilerek, tanımanın yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun, YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına geldiği, denkliğin ise alınan diplomanın Türkiye'deki ilgili dereceye eşdeğer sayılıp sayılmadığına ilişkin mezuniyet sonrasında yapılan değerlendirme olduğu hatırlatıldı.

Tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar için denklik verilmesinin mümkün olmadığı anımsatılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklara itibar etmeleri, tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan teyit etmeleri ve gerçek dışı vaatlere karşı dikkatli olmaları istendi.

