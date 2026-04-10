CANLI YAYIN
Geri

LGS başvuruları bugün son! MEB LGS giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları bugün sona eriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı için başvurular bugün saat 23.59'a kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek.
  • Sınav iki oturumda gerçekleştirilecek, birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden 50 soru, ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden 40 soru sorulacak.
  • Bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.
  • Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından alınarak öğrencilere teslim edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
  • Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

MEB tarafından 13 Haziran'da düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları bugün sona eriyor. İşte sınav takvimine ve başvuru sürecine ilişkin detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı için başvurular bugün saat 23.59'a kadar e-Okul üzerinden yapılabilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için 23 Mart'ta başlayan başvurular, saat 23.59'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılabilecek. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek.

Sınav iki oturumda gerçekleştirilecek

Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek. Kılavuza göre, bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.

Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Sorular nasıl olacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS başvuruları bugün son! MEB LGS giriş belgesi nasıl alınır?-4

LGS giriş belgeleri ne zaman ve nasıl alınacak?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin, sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler