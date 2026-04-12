Öğretmen atamalarında yeni dönem: MEB depo okul modeli nedir?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek öğrencili okulların maliyetini düşürmek ve öğretmen dağılımını dengelemek amacıyla hayata geçirilecek 'depo okul' modelini duyurdu. Yeni sistemle birlikte artık öğrenciler değil öğretmenler taşınacak. Norm fazlası sorunu gönüllülük esasıyla çözülecek. İşte MEB'in yeni eğitim modelinin tüm detayları.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tek öğrencili okullar için öğrenciler yerine öğretmenlerin taşınacağı 'depo okul' modelini hayata geçireceklerini açıkladı.
  • Bu eğitim-öğretim döneminde 41 okulun tek öğrenciyle faaliyet gösterdiği ve bu durumun mali yük oluşturduğu belirtildi.
  • Depo okul modelinde öğretmenler merkez bir okula bağlı olacak ancak belirlenen bölge içerisindeki farklı okullarda ders verecek.
  • Yeni sistem gönüllülük esasına dayalı olacak ve öğretmenlerin ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
  • Sayıştay denetimlerinde bazı okullardaki öğretmen dağılımının kamu zararı oluşturabilecek düzeyde olduğu tespit edildi.

Milli Eğitim sisteminde uzun süredir tartışılan tek öğrencili okullar için yeni bir çözüm modeli gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hem bu okulların oluşturduğu mali yükü azaltmak hem de öğretmen dağılımındaki dengesizliği gidermek amacıyla "depo okul" uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı.

TEK ÖĞRENCİLİ OKULLAR GÜNDEMDE

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Bakan Tekin bazı bölgelerde yalnızca bir öğrencisi bulunan okulların açılmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun eğitim sistemi açısından sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Bu eğitim-öğretim döneminde 41 okulun tek öğrenciyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Tekin, mevcut yapının yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.

ÖĞRENCİ DEĞİL ÖĞRETMEN TAŞINACAK

Yeni modelin temelinde, öğrencilerin taşınması yerine öğretmenlerin taşınması fikri yer alıyor. Halihazırda yaklaşık 80 bin servis aracıyla öğrencilerin taşındığını hatırlatan Tekin, bu maliyetli sistemin alternatif bir yaklaşımla değiştirileceğini söyledi.

"Depo okul" modeliyle birlikte öğretmenler belirli bir merkez okula bağlı olacak. Ancak bu öğretmenler, yalnızca tek bir okulda değil, belirlenen bölge içerisindeki farklı okullarda ders verecek şekilde görevlendirilecek.

GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA TERCİH EDİLECEK

Yeni sistemin zorunlu olmayacağını vurgulayan Tekin, öğretmenlerin bu okulları isteğe bağlı olarak tercih edebileceğini belirtti. Depo okul olarak tanımlanan bu kurumlara atanan öğretmenlere, görev yapacakları bölgenin kapsamı açık şekilde bildirilecek.

Bu kapsamda öğretmenler, bağlı oldukları okulun hinterlandında yer alan farklı eğitim kurumlarına giderek ders verecek. Böylece hem öğretmen fazlalığı olan bölgelerdeki yığılma azaltılacak hem de öğretmen ihtiyacı bulunan okullara destek sağlanacak.

SAYIŞTAY DENETİMİ ETKİLİ OLDU

Söz konusu düzenlemenin arkasında denetim raporlarının da etkili olduğu ifade ediliyor. Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, bazı okullardaki öğretmen dağılımının kamu zararı oluşturabilecek düzeyde olduğu tespit edildi.

Tekin, geliştirilen modelle birlikte norm fazlası öğretmen sorununa çözüm üretileceğini ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını belirtti.

ÜCRETLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Tekin, depo okul kapsamında görev alacak öğretmenlerin ücretlerinde herhangi bir farklılık olmayacağını da özellikle vurguladı. Yeni sistemin yalnızca görev yeri ve çalışma düzeninde değişiklik getireceği, maaş ve özlük haklarında ise mevcut uygulamanın devam edeceği ifade edildi.

EĞİTİMDE YENİ DENGE ARAYIŞI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan bu yeni model, eğitimde kaynak kullanımını daha dengeli hale getirmeyi hedefliyor. Depo okul uygulamasının, özellikle kırsal bölgelerde yaşanan öğretmen ve öğrenci dağılımı sorunlarına nasıl etki edeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Yurt dışında eğitim almak isteyenler dikkat: YÖK'ten kritik uyarı geldi
Diploma fabrikalarına dikkat

