Bu kapsamda öğretmenler, bağlı oldukları okulun hinterlandında yer alan farklı eğitim kurumlarına giderek ders verecek. Böylece hem öğretmen fazlalığı olan bölgelerdeki yığılma azaltılacak hem de öğretmen ihtiyacı bulunan okullara destek sağlanacak.

Yeni sistemin zorunlu olmayacağını vurgulayan Tekin, öğretmenlerin bu okulları isteğe bağlı olarak tercih edebileceğini belirtti. Depo okul olarak tanımlanan bu kurumlara atanan öğretmenlere, görev yapacakları bölgenin kapsamı açık şekilde bildirilecek.

Tekin, geliştirilen modelle birlikte norm fazlası öğretmen sorununa çözüm üretileceğini ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını belirtti.

Söz konusu düzenlemenin arkasında denetim raporlarının da etkili olduğu ifade ediliyor. Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, bazı okullardaki öğretmen dağılımının kamu zararı oluşturabilecek düzeyde olduğu tespit edildi.

ÜCRETLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Tekin, depo okul kapsamında görev alacak öğretmenlerin ücretlerinde herhangi bir farklılık olmayacağını da özellikle vurguladı. Yeni sistemin yalnızca görev yeri ve çalışma düzeninde değişiklik getireceği, maaş ve özlük haklarında ise mevcut uygulamanın devam edeceği ifade edildi.

EĞİTİMDE YENİ DENGE ARAYIŞI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan bu yeni model, eğitimde kaynak kullanımını daha dengeli hale getirmeyi hedefliyor. Depo okul uygulamasının, özellikle kırsal bölgelerde yaşanan öğretmen ve öğrenci dağılımı sorunlarına nasıl etki edeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.